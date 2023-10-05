Российский лидер Владимир Путин поздравил с днём рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, трудно переоценить личный вклад Рахмона в упрочение стратегического партнёрства между Россией и Таджикистаном, а также в наращивании взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений», — отметил российский лидер.

1 октября Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР.