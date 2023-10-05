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NBS: бывшие американцы судятся с США за деньги, отданные за выход из гражданства

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Бывшие американские граждане подали на власти США в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные ими за выход из гражданства.

Об этом информирует телеканал NBC.

По данным телеканала, для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой.

«Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги», — говорится в публикации.

Отмечается, что сегодня, чтобы выйти из американского гражданства, необходимо заплатить $2350.

При этом, согласно статье, Госдеп США вскоре уменьшит эту сумму до $450.

Ранее сообщалось, что власти Латвии намерены упростить порядок лишения гражданства русскоязычных.

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