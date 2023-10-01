Политолог: степень вовлечения Запада в конфликт на Украине явно нарастает
Политолог отметил, что страны Запада «всячески и детально объясняют и доказывают», что их действия в отношении Украины не являются участием в конфликте.
«Степень вовлечения явно нарастает. За полтора года конфликта публичное участие и в плане поставок вооружения, и в плане подготовки достигло уровня, который, наверное, в начале кампании никто даже на Западе не предполагал», — считает Лукьянов.
По его словам, риски эскалации конфликта нарастают.
«О чём наша сторона — устами разных официальных представителей — постоянно и говорит», — заключил собеседник RT.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.