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Политолог: степень вовлечения Запада в конфликт на Украине явно нарастает

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Полина Полетаева
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания намерена отправить на Украину инструкторов для тренировки ВСУ.

Политолог отметил, что страны Запада «всячески и детально объясняют и доказывают», что их действия в отношении Украины не являются участием в конфликте.

«Степень вовлечения явно нарастает. За полтора года конфликта публичное участие и в плане поставок вооружения, и в плане подготовки достигло уровня, который, наверное, в начале кампании никто даже на Западе не предполагал», — считает Лукьянов.

По его словам, риски эскалации конфликта нарастают.

«О чём наша сторона — устами разных официальных представителей — постоянно и говорит», — заключил собеседник RT.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

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