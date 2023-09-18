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Advance: Германия отнимает у Польши ценный ресурс в лице украинских беженцев

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Германия, нуждающаяся в притоке рабочей силы, отнимает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев.

Такое заявление было опубликовано в хорватском издании Advance.

«Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию», — говорится в статье.

По данным издания, в ФРГ украинцев привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества.

При этом Варшава, как считает автор статьи, «не слишком» довольна происходящим, так как поляки надеялись, что украинцы станут их рабочей силой.

Ранее в Bild заявили, что украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в ФРГ.

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