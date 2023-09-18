РБК: торговый оборот России и США обновил антирекорд

Объём взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций и составил по итогам июля 2023 года $277 млн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.

Отмечается, что в обороте сегодня осталось только три основных канала — поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов.

Согласно статье товарооборот на сегодняшний день в 11 раз меньше, чем был в феврале прошлого года, и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года.

При этом сообщалось, что Соединённые Штаты импортировали в январе — июле текущего года удобрения из России на рекордные $944 млн.