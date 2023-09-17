МИД: Россия и КНР готовят соглашение о сотрудничестве по станции «Снежинка»

Россия и Китай готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии «Снежинка».

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября в Москве.

«С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве, ведётся проработка сроков и места его подписания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генконсул Китая во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что Китай готов активизировать координацию с Россией в области возобновляемой энергии.