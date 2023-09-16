Глава Минсельхоза Венгрии: зерно не должно быть инструментом войны

Все участники мирового сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны», — сказал Надь в интервью журналу Világgazdaság.

Он отметил, что отсутствие зерна ведёт к голоду, который приводит к новым войнам.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.