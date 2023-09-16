Глава Минсельхоза Венгрии: зерно не должно быть инструментом войны
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«Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны», — сказал Надь в интервью журналу Világgazdaság.
Он отметил, что отсутствие зерна ведёт к голоду, который приводит к новым войнам.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.
Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.