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Глава Минсельхоза Венгрии: зерно не должно быть инструментом войны

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Все участники мирового сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Глава Минсельхоза Венгрии: зерно не должно быть инструментом войны
  • Gettyimages.ru

«Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны», — сказал Надь в интервью журналу Világgazdaság.

Он отметил, что отсутствие зерна ведёт к голоду, который приводит к новым войнам.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.

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