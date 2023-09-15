Байден проведёт первую встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии

Американский президент Джо Байден собирается провести первую в истории встречу с главами пяти стран Центральной Азии в рамках ГА ООН в Нью-Йорке.

Об этом говорится в заявлении его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, передаёт ТАСС.

«Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября.