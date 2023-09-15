Салливан: Запад не намерен навязывать Киеву решение о переговорах

Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева или навязывать ему решения, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без её участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения», — сказал он.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее высказал мнение, что Украина ощутит себя преданной при заключении мира с Россией, навязанного ей западными странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.