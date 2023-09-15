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Салливан: Запад не намерен навязывать Киеву решение о переговорах

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Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева или навязывать ему решения, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Салливан: Запад не намерен навязывать Киеву решение о переговорах
  • AP

«Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без её участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения», — сказал он.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее высказал мнение, что Украина ощутит себя преданной при заключении мира с Россией, навязанного ей западными странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.

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