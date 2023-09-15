Салливан: Запад не намерен навязывать Киеву решение о переговорах
- AP
«Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без её участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения», — сказал он.
Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее высказал мнение, что Украина ощутит себя преданной при заключении мира с Россией, навязанного ей западными странами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.