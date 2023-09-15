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ЕК опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые китайские электромобили

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Европейская комиссия (ЕК) опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые электромобили из Китая, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
ЕК опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые китайские электромобили
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара телеканалу RTBF.

«Мы хотим избежать ситуации, когда нас наводнили китайские машины, получившие слишком высокие по международным стандартам субсидии», — заявил он.

По словам Рейндерса, похожая ситуация произошла с китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что спрос на электромобили в России активно растёт.

Также Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось в стране автомобилей больше, чем продавалось.

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