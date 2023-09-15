ЕК опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые китайские электромобили

Европейская комиссия (ЕК) опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые электромобили из Китая, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара телеканалу RTBF.

«Мы хотим избежать ситуации, когда нас наводнили китайские машины, получившие слишком высокие по международным стандартам субсидии», — заявил он.

По словам Рейндерса, похожая ситуация произошла с китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что спрос на электромобили в России активно растёт.

Также Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось в стране автомобилей больше, чем продавалось.