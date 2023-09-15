ЕК опасается, что Евросоюз наводнят дешёвые китайские электромобили
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара телеканалу RTBF.
«Мы хотим избежать ситуации, когда нас наводнили китайские машины, получившие слишком высокие по международным стандартам субсидии», — заявил он.
По словам Рейндерса, похожая ситуация произошла с китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.
Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что спрос на электромобили в России активно растёт.
Также Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось в стране автомобилей больше, чем продавалось.