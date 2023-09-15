Бельгия отправит Украине десять восстановленных БТР M113

Бельгия в ближайшее время отправит на Украину десять списанных гусеничных бронетранспортёров американского производства M113, которые были отремонтированы и уже готовы к передаче.

Такое заявление сделала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

«Сегодня я могу объявить, что первая партия из десяти машин M113 была подготовлена и в кратчайшие сроки будет отправлена на Украину», — цитирует РИА Новости слова министра.

Отмечается, что Бельгия планирует поставить Украине в общей сложности 40 БТР M113, которые были списаны вооружёнными силами более десяти лет назад.

Ранее Минобороны Литвы заявило, что Вильнюс передал Киеву в рамках военной помощи более 4,5 млн патронов.