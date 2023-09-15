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Орбан заявил, что злится на Украину за повышение платы за транзит нефти

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит российской нефти.
Орбан заявил, что злится на Украину за повышение платы за транзит нефти
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Орбана в эфире радио Kossuth.

«Украинцы повышают плату за транзит нефти, необходимой для бензина, мы вынуждены закупать топливо по цене в 3,5 раза выше», — заявил он.

Кроме того, премьер отметил, что венгерские компании подняли цены на бензин, что привело в росту инфляции в Венгрии на 0,5% за последние месяцы.

Он также уточнил, что злится из-за ухудшения финансового положения граждан страны. Однако ему жаль украинцев, которые остались без денег и оружия и двигаются «не в сторону мира, а в сторону продолжения войны».

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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