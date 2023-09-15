На севере Италии винодел утонул в цистерне с вином, пытаясь спасти коллегу

На севере Италии 46-летний сотрудник винодельни Марко Беттоллини утонул в вине, пытаясь помочь коллеге выбраться из цистерны для виноматериалов.

Об этом сообщает газета il Giornale di Vicenza.

Утверждается, что мужчина помог выбраться из резервуара своему напарнику после того, как он почувствовал себя плохо во время очистки оборудования.

Вытащив коллегу на поверхность, винодел потерял сознание.

По данным издания, медработники госпитализировали коллегу Беттоллини, однако спасти утонувшего винодела не удалось.

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