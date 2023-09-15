Рябков: Россия рассмотрит заявки на визы дипломатам США, если они поступят
- РИА Новости
«Когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим», — цитирует его ТАСС.
При этом Рябков добавил, что Москва будет ориентироваться на паритет и баланс.
14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.
Российский МИД сообщил, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.
Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон ответит на высылку двух дипломатов из Москвы.