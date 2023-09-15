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Рябков: Россия рассмотрит заявки на визы дипломатам США, если они поступят

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона рассмотрит заявки на выдачу виз сотрудникам американского посольства на замену двум высланным дипломатам, если такой запрос поступит.
Рябков: Россия рассмотрит заявки на визы дипломатам США, если они поступят
  • РИА Новости

«Когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим», — цитирует его ТАСС.

При этом Рябков добавил, что Москва будет ориентироваться на паритет и баланс.

14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.

Российский МИД сообщил, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон ответит на высылку двух дипломатов из Москвы.

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