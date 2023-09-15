Рябков: Россия рассмотрит заявки на визы дипломатам США, если они поступят

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона рассмотрит заявки на выдачу виз сотрудникам американского посольства на замену двум высланным дипломатам, если такой запрос поступит.

«Когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим», — цитирует его ТАСС.

При этом Рябков добавил, что Москва будет ориентироваться на паритет и баланс.

14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.

Российский МИД сообщил, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон ответит на высылку двух дипломатов из Москвы.