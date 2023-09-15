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Патрушев: к России тянутся все желающие бороться с паразитизмом Запада

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия стала центром притяжения для всех, кто намерен противостоять паразитизму Запада.
Патрушев: к России тянутся все желающие бороться с паразитизмом Запада
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналу «Разведчик».

«Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь», — отметил Патрушев.

Он добавил, что российская сторона готова к сотрудничеству в данном направлении со всеми конструктивно настроенными странами.

Ранее Патрушев заявил, что большинство крупных террористических групп создано западными спецслужбами.

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