Патрушев: к России тянутся все желающие бороться с паразитизмом Запада
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналу «Разведчик».
«Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь», — отметил Патрушев.
Он добавил, что российская сторона готова к сотрудничеству в данном направлении со всеми конструктивно настроенными странами.
Ранее Патрушев заявил, что большинство крупных террористических групп создано западными спецслужбами.