Узнать больше

Sputnik Армения: генералы из США прибыли в Армению на учения Eagle Partner 2023

Короткая ссылка
Два генерала из Соединённых Штатов прибыли в Армению на совместные учения Eagle Partner 2023.
Sputnik Армения: генералы из США прибыли в Армению на учения Eagle Partner 2023
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ереване.

Как говорится в материале, речь идёт о командующем 10-й горной дивизией генерал-майоре Грегори Андерсоне и замначальнике штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадном генерале Патрике Элисе.

11 сентября военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить