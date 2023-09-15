Sputnik Армения: генералы из США прибыли в Армению на учения Eagle Partner 2023
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Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ереване.
Как говорится в материале, речь идёт о командующем 10-й горной дивизией генерал-майоре Грегори Андерсоне и замначальнике штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадном генерале Патрике Элисе.
11 сентября военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.