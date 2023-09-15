Sputnik Армения: генералы из США прибыли в Армению на учения Eagle Partner 2023

Два генерала из Соединённых Штатов прибыли в Армению на совместные учения Eagle Partner 2023.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ереване.

Как говорится в материале, речь идёт о командующем 10-й горной дивизией генерал-майоре Грегори Андерсоне и замначальнике штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадном генерале Патрике Элисе.

11 сентября военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.