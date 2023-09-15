Отельеры Турции, ОАЭ и Мальдив рассказали, за что ценят туристов из России

Отельеры из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, с Мальдив и Бали рассказали, за что ценят российских туристов.

Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

«Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне. Многие проводят вечера в караоке-баре», — рассказал представитель одного из отелей в турецком Бодруме.

Отельер из ОАЭ подчеркнул, что российские туристы обращают серьёзное внимание на обслуживание, что заставляет туротрасль страны повышать качество услуг.

На Мальдивах российские туристы используют все услуги, предоставляемые отелем: рестораны, спа-центры и развлечения, рассказали агентству.

На Бали туристов из России назвали очень любознательными.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.