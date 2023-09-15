Узнать больше

Telegraph: действия администрации Байдена показывают лицемерие Запада

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на «моральное превосходство».

Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, Байден «не может больше» быть президентом США, однако вашингтонская элита «делает вид», что не замечает этого.

«По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства», — говорится в публикации.

Ранее в The Guardian писали, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.

Также сообщалось, что голосование по импичменту Байдену могут провести в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить