Президент США Джо Байден и его администрация злоупотребляют полномочиями, чем помогают России и Китаю игнорировать претензии Запада на «моральное превосходство».

Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, Байден «не может больше» быть президентом США, однако вашингтонская элита «делает вид», что не замечает этого.

«По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства», — говорится в публикации.

Ранее в The Guardian писали, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.

Также сообщалось, что голосование по импичменту Байдену могут провести в сентябре.