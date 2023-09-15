ABC: конгрессвумен Боберт и её спутника выдворили из театра за нарушение правил
Об этом информирует ABC.
По данным телеканала, один из них курил электронную сигарету.
Кроме того, сообщается, что Боберт и её спутник провоцировали неудобства для окружающих «шумом, пением и использованием мобильного телефона».
Сама конгрессвумен напрямую не подтвердила и не опровергла произошедшее.
Также сообщалось, что американский президент Джо Байден начал своё выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.