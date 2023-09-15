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ABC: конгрессвумен Боберт и её спутника выдворили из театра за нарушение правил

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Члена палаты представителей США Лорен Боберт и её спутника удалили из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла «Битлджус» за неподобающее поведение и нарушение правил театра.

Об этом информирует ABC.

По данным телеканала, один из них курил электронную сигарету.

Кроме того, сообщается, что Боберт и её спутник провоцировали неудобства для окружающих «шумом, пением и использованием мобильного телефона».

Сама конгрессвумен напрямую не подтвердила и не опровергла произошедшее.

Также сообщалось, что американский президент Джо Байден начал своё выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.

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