Пентагон: Остин и Милли поедут в ФРГ на встречу союзников Украины 18 сентября
- AP
Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Как передаёт её слова РИА Новости, Остин и Милли посетят базу ВВС США «Рамштайн» в ФРГ для председательства на встрече контактной группы по обороне Украины.
Сингх добавила, что участие во встрече примут представители около 50 стран.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским.