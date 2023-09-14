Пентагон: Остин и Милли поедут в ФРГ на встречу союзников Украины 18 сентября

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетят ФРГ для председательства на встрече западных союзников Украины 18 сентября.

Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Как передаёт её слова РИА Новости, Остин и Милли посетят базу ВВС США «Рамштайн» в ФРГ для председательства на встрече контактной группы по обороне Украины.

Сингх добавила, что участие во встрече примут представители около 50 стран.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским.