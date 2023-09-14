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Пентагон: Остин и Милли поедут в ФРГ на встречу союзников Украины 18 сентября

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Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетят ФРГ для председательства на встрече западных союзников Украины 18 сентября.
Пентагон: Остин и Милли поедут в ФРГ на встречу союзников Украины 18 сентября
  • AP

Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Как передаёт её слова РИА Новости, Остин и Милли посетят базу ВВС США «Рамштайн» в ФРГ для председательства на встрече контактной группы по обороне Украины.

Сингх добавила, что участие во встрече примут представители около 50 стран.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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