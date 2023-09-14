Боррель: Великобритания, ФРГ и Франция не снимут санкции с Ирана 18 октября

Министры иностранных дел Великобритании, ФРГ и Франции уведомили Европейский союз, что не собираются снимать санкции с Ирана 18 октября, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции заявляют, что Иран не соблюдает свои обязательства с 2019 года, и считают, что данная проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров.

Они не планируют предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД — 18 октября, добавил Боррель.

В мае депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что парламент поддержал введение санкций против Ирана на 50 лет.

14 августа сообщалось, что Молдавия присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении Ирана.