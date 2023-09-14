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ЕК: по вопросу уже ввезённых в ЕС российских авто нет универсального решения

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По вопросу уже ввезённых на территорию Европейского союза автомобилей из России нет универсального решения, заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
ЕК: по вопросу уже ввезённых в ЕС российских авто нет универсального решения
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Даниэла Шеридана Ферри.

По его словам, государства — члены ЕС должны выполнять санкции объединения и решать, что делать с товарами, которые могли попасть на их территорию, несмотря на запрет.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что по вопросу уже ввезённых на территорию Европейского союза автомобилей из России нет универсального решения.

Страны ЕС должны оценить обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами, добавил он.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT назвала новые санкционные меры Евросоюза, в частности запрет россиянам ввозить личные вещи, расизмом.

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