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Президент Польши надеется, что Украину пригласят в НАТО на вашингтонском саммите

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Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на то, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО во время вашингтонского саммита альянса.
Президент Польши надеется, что Украину пригласят в НАТО на вашингтонском саммите
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе экономического форума в городе  Крыница-Здруй.

По его словам, этот саммит должен стать историческим, так как он является юбилейным, именно поэтому НАТО должна позвать Украину вступить в блок.

«Безусловно, самым историческим решением, доказывающим также суть ценностей НАТО, было бы приглашение Украины в НАТО, то есть на самом деле ответ НАТО на волю украинского общества, которое хочет, чтобы Украина была частью Североатлантического альянса», — приводит РИА Новости слова Дуды.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ещё никогда не была так близка к вступлению в блок, как в данный момент.

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