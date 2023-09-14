Узнать больше

Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Мьянмы

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Тан Свей проводят переговоры в Москве.
Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Мьянмы
  • РИА Новости

«Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендации в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего в вашем регионе, Юго-Восточной Азии», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российский министр также отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях.

Со своей стороны, Свей заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, которые в настоящий момент достигли «наилучшего уровня».

5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить