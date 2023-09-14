Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Мьянмы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Тан Свей проводят переговоры в Москве.

«Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендации в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего в вашем регионе, Юго-Восточной Азии», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российский министр также отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях.

Со своей стороны, Свей заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, которые в настоящий момент достигли «наилучшего уровня».

5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.