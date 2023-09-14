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Netley Group: больше западных компаний захотят работать в России через три года

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Всё больше западных компаний захотят работать с Россией в следующие три-пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса, которые имеет страна.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

По его словам, многие компании уже сейчас ищут альтернативные способы работать с Россией.

«На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией», — сказал эксперт.

При этом Годдард назвал Россию лучшим местом для возможностей бизнеса в мире.

Ранее в Хуаньцю Шибао отметили, что Россия играет уникальную роль в новой мировой модели.

Также глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как власти России работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля.

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