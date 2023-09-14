Netley Group: больше западных компаний захотят работать в России через три года
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
По его словам, многие компании уже сейчас ищут альтернативные способы работать с Россией.
«На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией», — сказал эксперт.
При этом Годдард назвал Россию лучшим местом для возможностей бизнеса в мире.
Ранее в Хуаньцю Шибао отметили, что Россия играет уникальную роль в новой мировой модели.
Также глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как власти России работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля.