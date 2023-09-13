Маск: отказ включить Starlink над Крымом связан с антироссийскими санкциями США

Предприниматель Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки БПЛА ВСУ на российские корабли связан с действием антироссийских санкций США.

«Причина, по которой (Starlink. — RT) был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединённые Штаты ввели санкции против России», — приводит РИА Новости слова Маска на конференции, посвященной развитию технологий.

Он отметил, что санкции включают в себя Крым и запускать соединение не разрешено.

По его словам, для включения Starlink над Крымом ему было необходимо разрешение американского правительства.

Ранее Маск назвал изменниками тех, кто раскритиковал его решение не включать спутниковый интернет Starlink для удара по Крыму.