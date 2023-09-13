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AT: вмешательство США на Украину войдёт в историю как несправедливая интервенция

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Вмешательство США в украинский конфликт запомнится в истории как несправедливая интервенция, заявила в статье в American Thinker Виктория Уайт Бергер.

«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — пишет Бергер.

Она отметила, что у США уже была похожая ситуация во Вьетнаме.

По её словам, главной мотивацией американского президента Джо Байдена является сокрытие его преступных действий, в том числе махинаций с Burisma.

Ранее Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.

Также издание Punchbowl News сообщило, что ряд консервативных аналитических центров и общественных организаций в США призвали конгресс отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.

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