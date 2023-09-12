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Обновлённые пояснения ЕК по ввозу вещей в ЕС не улучшат ситуацию для россиян

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В постоянном представительстве России при ЕС сообщили, что обновлённые пояснения Еврокомиссии (ЕК) по ввозу вещей в страны Евросоюза не улучшат ситуацию для россиян.

Об этом информирует РИА Новости.

«Для нас же значение имеет только одно — ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт», — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Позднее Еврокомиссия скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян.

Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай.

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