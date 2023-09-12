Обновлённые пояснения ЕК по ввозу вещей в ЕС не улучшат ситуацию для россиян
Об этом информирует РИА Новости.
«Для нас же значение имеет только одно — ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт», — говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.
Позднее Еврокомиссия скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян.
Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай.