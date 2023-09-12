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Финляндия ищет покупателя на здание культурного центра в Петербурге

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Власти Финляндии ищут покупателя для продажи здания культурного центра на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Финляндия ищет покупателя на здание культурного центра в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © leoaleks

По словам генерального директора госкомпании Governia Кая Хейнонена, Финляндия ищет покупателя или вариант обмена дома в центре Санкт-Петербурга.

«Решение о продаже «Финского дома» было продиктовано как политическими, так и финансовыми причинами», — прокомментировал Хейнонен.

Предполагаемая цена продажи не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем ни со Швецией, ни с Финляндией.

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