Финляндия ищет покупателя на здание культурного центра в Петербурге
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По словам генерального директора госкомпании Governia Кая Хейнонена, Финляндия ищет покупателя или вариант обмена дома в центре Санкт-Петербурга.
«Решение о продаже «Финского дома» было продиктовано как политическими, так и финансовыми причинами», — прокомментировал Хейнонен.
Предполагаемая цена продажи не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем ни со Швецией, ни с Финляндией.