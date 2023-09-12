Путин: Пекин и Москва не создавали военных союзов и не дружат против кого-то
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Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума.
Он отметил, что Россия и Китай будут и дальше продолжать поддерживать отношения и сотрудничать в различных сферах.
«Мы же не создаём военные союзы, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем продолжать дальше», — добавил Путин.
Ранее президент заявил, что Россия не закрывала дорогу назад для уехавших граждан.