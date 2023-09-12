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Путин: Пекин и Москва не создавали военных союзов и не дружат против кого-то

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Россия и Китай дружат в интересах своих граждан, не создают военные союзы, а также не дружат против кого-то.
Путин: Пекин и Москва не создавали военных союзов и не дружат против кого-то
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума.

Он отметил, что Россия и Китай будут и дальше продолжать поддерживать отношения и сотрудничать в различных сферах.

«Мы же не создаём военные союзы, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем продолжать дальше», — добавил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не закрывала дорогу назад для уехавших граждан.

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