Путин: Пекин и Москва не создавали военных союзов и не дружат против кого-то

Россия и Китай дружат в интересах своих граждан, не создают военные союзы, а также не дружат против кого-то.

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума.

Он отметил, что Россия и Китай будут и дальше продолжать поддерживать отношения и сотрудничать в различных сферах.

«Мы же не создаём военные союзы, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем продолжать дальше», — добавил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не закрывала дорогу назад для уехавших граждан.