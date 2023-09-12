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Глава РФПИ назвал громадным потенциал инвестиций из Азии и Ближнего Востока

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал громадным потенциал инвестиций из Азии и Ближнего Востока для российских инфраструктуры проектов.

«Мы видим громадный потенциал в инвесторах Азии и Ближнего Востока. Это те инвесторы, которые продолжают инвестировать в Россию, видят потенциал российского рынка», — заявил он.

Кроме того, инвесторы планируют создавать различные важные для России элементы финансовой инфраструктуры, отметил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что центр экономической и политической жизни будет постепенно смещаться в Азию.

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