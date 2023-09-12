Узнать больше

Эксперт Берн: политика Запада может привести к масштабному конфликту с Россией

Короткая ссылка
Политика Запада может привести к возникновению полномасштабного конфликта с Россией, заявил шведский аналитик Ларс Берн.

«Наши политики ослеплены ненавистью к России», — сказал Берн в интервью swebbTV.

По его словам, НАТО ведёт прокси-войну против России и использует в ней Украину.

Он добавил, что в случае полномасштабного конфликта Россия победит, так как её промышленный потенциал выше западного.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что страны Запада используют Украину для раскачивания России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить