Эксперт Берн: политика Запада может привести к масштабному конфликту с Россией
«Наши политики ослеплены ненавистью к России», — сказал Берн в интервью swebbTV.
По его словам, НАТО ведёт прокси-войну против России и использует в ней Украину.
Он добавил, что в случае полномасштабного конфликта Россия победит, так как её промышленный потенциал выше западного.
13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что страны Запада используют Украину для раскачивания России.