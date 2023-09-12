Эксперт Берн: политика Запада может привести к масштабному конфликту с Россией

Политика Запада может привести к возникновению полномасштабного конфликта с Россией, заявил шведский аналитик Ларс Берн.

«Наши политики ослеплены ненавистью к России», — сказал Берн в интервью swebbTV.

По его словам, НАТО ведёт прокси-войну против России и использует в ней Украину.

Он добавил, что в случае полномасштабного конфликта Россия победит, так как её промышленный потенциал выше западного.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что страны Запада используют Украину для раскачивания России.