Reuters: США могут одобрить поставку ракет с кассетными бомбами Киеву
Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх чиновников США.
В материале сказано, что американская администрация близка к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большей дальности, начинённых кассетными бомбами.
Уточняется, что Соединённые Штаты рассматривают поставку ракет ATACMS с дальностью полёта до 300 км, или GMLRS с кассетными бомбами, или и того и другого.
17 августа заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявил, что в организации выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.
Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.