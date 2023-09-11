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Reuters: США могут одобрить поставку ракет с кассетными бомбами Киеву

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Администрация американского лидера Джо Байдена может одобрить поставку Украине ракет большой дальности с кассетными бомбами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх чиновников США.

В материале сказано, что американская администрация близка к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большей дальности, начинённых кассетными бомбами.

Уточняется, что Соединённые Штаты рассматривают поставку ракет ATACMS с дальностью полёта до 300 км, или GMLRS с кассетными бомбами, или и того и другого.

17 августа заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявил, что в организации выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.

Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.

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