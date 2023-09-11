Узнать больше

Reuters: Германия не намерена поставлять ВСУ ракеты автоматически вслед за США

Короткая ссылка
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не намерен автоматически поставлять Вооружённым силам Украины ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если Вашингтон примет решение по поставкам дальнобойных ракет ATACMS.
Reuters: Германия не намерена поставлять ВСУ ракеты автоматически вслед за США

Об этом пишет агентство Reuters.

«Писториус заявил, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.

По мнению главы немецкого Минобороны, в украинском конфликте нет «автоматизма».

Он добавил, что Берлин не может пока принять окончательное решение о поставке ВСУ этого оружия.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.

Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить