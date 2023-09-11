Reuters: Германия не намерена поставлять ВСУ ракеты автоматически вслед за США

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не намерен автоматически поставлять Вооружённым силам Украины ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если Вашингтон примет решение по поставкам дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом пишет агентство Reuters.

«Писториус заявил, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.

По мнению главы немецкого Минобороны, в украинском конфликте нет «автоматизма».

Он добавил, что Берлин не может пока принять окончательное решение о поставке ВСУ этого оружия.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.

Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.