В Госдепе заявили, что военные учения Армении и США носят рутинный характер
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«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.
Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.
Подробнее — в материале RT.