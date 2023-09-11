В Госдепе заявили, что военные учения Армении и США носят рутинный характер

Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что совместные военные учения Армении и США носят рутинный характер.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.

Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.