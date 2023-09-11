МИД: Запад организовал более 175 тысяч кибератак во время выборов в России
- РИА Новости
Об этом сообщил специальный представитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям российского ведомства Геннадий Аскальдович.
«Только за время выборов 8—10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов.
Также Памфилова сообщала о 15 528 DDoS-атаках на систему ДЭГ 9 сентября.