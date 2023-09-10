Узнать больше

Великобритания передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов

Короткая ссылка
Гидрографическая британская служба передала Киеву четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов.

Об этом информирует правительство Великобритании со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что гидрографическая служба передала Украине оборудование стоимостью 1,6 млн фунтов, чтобы поддержать коммерческое судоходство страны.

В материале сказано, что Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота.

8 сентября в офисе премьер-министра страны Риши Сунака сообщили, что Великобритания для слежки за действиями России в Чёрном море направит в регион свои самолёты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить