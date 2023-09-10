Великобритания передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов

Гидрографическая британская служба передала Киеву четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов.

Об этом информирует правительство Великобритании со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что гидрографическая служба передала Украине оборудование стоимостью 1,6 млн фунтов, чтобы поддержать коммерческое судоходство страны.

В материале сказано, что Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота.

8 сентября в офисе премьер-министра страны Риши Сунака сообщили, что Великобритания для слежки за действиями России в Чёрном море направит в регион свои самолёты.