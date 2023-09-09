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Премьер Индии на полях саммита G20 проведёт более 15 двусторонних встреч

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведёт на полях саммита G20 свыше 15 двусторонних встреч.

Об этом сообщила газета The Hindu.

Уточняется, что в первый день мероприятия у Моди запланированы переговоры с коллегами из Великобритании, Японии и Италии — Риши Сунаком, Фумио Кисидой и Джорджей Мелони, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

До этого он уже встретился с президентом США Джо Байденом, а также с премьерами Бангладеш и Маврикия Шейх Хасиной и Правиндом Джагнотом.

Ранее шерпа Индии в «группе двадцати» Амитабх Кант заявил, что итоговая декларация саммита G20 почти готова, её представят для одобрения лидерам стран-участниц.

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