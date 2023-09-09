Эксперт Закария: ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией

Американский эксперт по международной политике Фарид Закария заявил, что ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам эксперта, среди украинского населения слова «не отступать» звучат как мантра.

При этом, как отметил Закария, некоторые из украинцев могут себе представить прекращение огня в обмен на реальные гарантии безопасности.

«Главный вопрос состоит в том, каковы настроения солдат на поле боя и тех, которые вернулись. Возможно, у них более неоднородные позиции», — добавил эксперт.

Ранее полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком.