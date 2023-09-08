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Sky News: тоннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля

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Британская полиция перекрыла железнодорожный терминал, через который автомобили переправляются через тоннель под проливом Ла-Манш, из-за подозрительного груза одной из машин.
Sky News: тоннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля
  • AFP
  • © DENIS CHARLET

Об этом сообщил телеканал Sky News.

На месте работают взрывотехники.

В конце августа во время карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне 75 полицейских подверглись нападению.

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