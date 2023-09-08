Sky News: тоннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля
Британская полиция перекрыла железнодорожный терминал, через который автомобили переправляются через тоннель под проливом Ла-Манш, из-за подозрительного груза одной из машин.
- AFP
- © DENIS CHARLET
Об этом сообщил телеканал Sky News.
На месте работают взрывотехники.
В конце августа во время карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне 75 полицейских подверглись нападению.
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