Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил в интервью польскому изданию Mysl Polska, что конфликт на Украине обернется её развалом.

При этом Россия, по его словам, останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы.

«Боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится», — сказал Шандор.

Также он предупредил, что на данном этапе конфликта есть угроза постепенного вовлечения в него большего количества стран.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом.

Также, по словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в ВСУ идут разговоры о том, чтобы «убрать» президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, в The Atlantic отмечали, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине.