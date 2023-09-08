Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
Об этом пишет РИА Новости.
По словам советника, участие украинского лидера в саммите нужно для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта.
«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», — сказал Салливан.
Ранее сообщалось, что страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине.
В CNN Brasil отметили, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.
Также стало известно, что Зеленский и Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры, направленные на разблокирование зернового коридора.