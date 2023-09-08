Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США хотели бы видеть украинского президента Владимира Зеленского на G20 в Индии.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам советника, участие украинского лидера в саммите нужно для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта.

«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине.

В CNN Brasil отметили, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.

Также стало известно, что Зеленский и Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры, направленные на разблокирование зернового коридора.