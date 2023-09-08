Узнать больше

Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

Короткая ссылка
Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США хотели бы видеть украинского президента Владимира Зеленского на G20 в Индии.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам советника, участие украинского лидера в саммите нужно для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта.

«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине.

В CNN Brasil отметили, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.

Также стало известно, что Зеленский и Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры, направленные на разблокирование зернового коридора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить