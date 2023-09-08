Hindustan Times восхитилась работой российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор»

Обозреватели индийской газеты Hindustan Times восхитились работой российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО, назвав их кошмаром для украинских войск.

«Российские вертолёты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских войск на линии фронта», — говорится в публикации.

Согласно статье, экипажи российских вертолётов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка.

Ранее Минобороны России опубликовало видео совместной боевой работы вертолётов Ка-52 и Ми-8 в зоне спецоперации.

Также сообщалось, что вертолёт Ка-52 уничтожил бронеобъект ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.