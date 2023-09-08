Гросу посоветовал Драгалин меньше жаловаться и больше работать
Об этом пишет Sputnik Молдова.
Так он ответил на критику со стороны прокуратуры в адрес законодательных инициатив правящей партии в области борьбы с коррупцией.
Кроме того, Гросу отметил, что прокуратура «слишком шумно себя ведёт» и должна «проявлять меньше эмоций».
Ранее Драгалин призналась, что всегда может уехать в США, если дела в республике «не закончатся хорошо».
Позже представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова молдавской чиновницы о паспорте США.