В сенате Польши создали чрезвычайную комиссию по изучению «российского влияния»
Об этом сообщает государственное информационное агентство страны PAP.
«Сенат принял постановление о назначении чрезвычайной комиссии по расследованию влияния России на решения органов государственной власти Польши», — утверждается в статье.
Уточняется, что в задачи комиссии также войдёт выявление угроз со стороны российских спецслужб.
Ранее британская газета Express информировала, что Польша послала сигнал российским властям, усилив оборону на границе с Россией.