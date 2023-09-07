В сенате Польши создали чрезвычайную комиссию по изучению «российского влияния»

В польском сенате появилась чрезвычайная комиссия по расследованию «российского влияния» на работу органов власти Польши.

Об этом сообщает государственное информационное агентство страны PAP.

«Сенат принял постановление о назначении чрезвычайной комиссии по расследованию влияния России на решения органов государственной власти Польши», — утверждается в статье.

Уточняется, что в задачи комиссии также войдёт выявление угроз со стороны российских спецслужб.

Ранее британская газета Express информировала, что Польша послала сигнал российским властям, усилив оборону на границе с Россией.