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Reuters: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов

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Европейский союз планирует обновить бюджетные правила, что позволит увеличить военные расходы объединения.
Reuters: ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после начала специальной военной операции ряд европейских стран призвали ЕС исключить военные расходы из расчётов дефицита бюджета.

Отмечается, что в Брюсселе такое предложение не поддержали.

«Но есть договорённость о том, что ЕК будет классифицировать такие расходы как «значимые факторы», что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолён», — говорится в публикации.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.

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