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Лидер Экваториальной Гвинеи: страны Африки остаются жертвами неоколониализма

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Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в ходе визита в Белоруссию заявил, что африканские страны по-прежнему остаются жертвами неоколониализма.
Лидер Экваториальной Гвинеи: страны Африки остаются жертвами неоколониализма
  • AFP
  • © Ludovic Marin

Об этом пишет БЕЛТА.

Он заявил, что на Африканском континенте до сих пор продолжает существовать крайняя нищета.

«Имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, забирать у нас природные ресурсы и высасывать из нас соки, которые могли бы дать нам жизнь», — заявил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.

Он также отмечал, что Белоруссия готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.

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