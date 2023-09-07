Лидер Экваториальной Гвинеи: страны Африки остаются жертвами неоколониализма
- AFP
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Об этом пишет БЕЛТА.
Он заявил, что на Африканском континенте до сих пор продолжает существовать крайняя нищета.
«Имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, забирать у нас природные ресурсы и высасывать из нас соки, которые могли бы дать нам жизнь», — заявил он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.
Он также отмечал, что Белоруссия готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.