Узнать больше

Столтенберг: Украина как никогда близка к членству в НАТО

Короткая ссылка
Украина ещё никогда не была так близка к вступлению в НАТО, как в данный момент, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: Украина как никогда близка к членству в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП.

Он отметил, что на саммите альянса в Вильнюсе был принят ряд решений, приближающих Украину к НАТО.

По его словам, путь Украины в альянс был сокращён.

Ранее военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО.

В The Atlantic отмечали, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить