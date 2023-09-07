Столтенберг: Украина как никогда близка к членству в НАТО
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП.
Он отметил, что на саммите альянса в Вильнюсе был принят ряд решений, приближающих Украину к НАТО.
По его словам, путь Украины в альянс был сокращён.
Ранее военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО.
В The Atlantic отмечали, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине.