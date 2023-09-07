Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает провал ВСУ, но не хочет этого признать

Экс-агент MI6 Аластер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут этого пережить.

По его мнению, западные страны признали провал контрнаступления ВСУ и не могут полностью закрыть на это глаза.

«Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим», — сказал экс-агент.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что американские генералы осознают свою неспособность одержать победу.

Также полковник ВС США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Россия хочет дождаться краха экономики ЕС.