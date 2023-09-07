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МИД Бразилии: инициативы Лулы по решению конфликта на Украине приносят результат

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Усилия властей Бразилии в отношении мирного разрешения конфликта на Украине приносят результат, заявил в интервью государственному медиахолдингу EBC глава бразильского МИД Мауру Виейра.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом министр отметил, что саммит G20 в Индии станет «идеальным местом» для проведения дискуссий.

По его словам, это связано в том числе с тем, что там будут собраны страны, которые придерживаются разных позиций.

Ранее в Bloomberg заявили, что страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине.

Также сообщалось, что раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии.

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